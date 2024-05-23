Сколько серий во 2 сезоне "Запасной выход"?

Второй сезон сериала "Запасной выход" включает 24 эпизода, финальная серия выйдет на телеканале НТВ 24 мая 2024 года.
События сериала разворачиваются в судебно-медицинском морге провинциальной больницы, где работают два санитара: бывший уголовник Павел Павлович Шишко и экс-оперуполномоченный Николай Иванович Кедров. У этих пожилых мужчин абсолютно разные взгляды на жизнь, но их объединяет стремление к правде и справедливости. В свободное время Шишко занимается живописью и пытается привлечь внимание своей начальницы Изольды Круглой. В то же время Кедров мечтает наладить отношения с женой и дочерью.
Главные роли в этом популярном отечественном сериале исполнили Юрий Стоянов, Роман Мадянов, Даниил Вахрушев и Юлия Галкина.
Авторизация по e-mail