Сколько серий во 2 сезоне сериала "Клюквенный щербет"?

«Клюквенный щербет» — один из самых популярных турецких сериалов нашего времени.
Синопсис гласит:
Доа и Фатих любят друг друга и строят планы о свадьбе. Когда девушка узнаёт о неожиданной беременности, молодые решают не откладывать брак и скорее узаконить отношения. Однако их счастью мешают семьи: мать Доа, прогрессивная и независимая директор школы, смотрит на жизнь современно, а родители Фатиха свято чтут традиции и придерживаются строгих правил. Разные взгляды и укоренившиеся ценности становятся серьёзным испытанием для пары. Теперь влюблённым предстоит не только отстоять своё право на совместное будущее, но и найти способ примирить семьи, оказавшиеся на противоположных сторонах мировоззренческого конфликта.
Во 2 сезоне сериала «Клюквенный щербет» было выпущено 37 эпизодов. Публикуем подробный график с датами:
