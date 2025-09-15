Меню
Олег Скрынько 15 сентября 2025 Дата обновления: 15 сентября 2025
Наш ответ:

«Клюквенный щербет» — один из самых популярных турецких сериалов нашего времени.

Синопсис гласит:

Доа и Фатих любят друг друга и строят планы о свадьбе. Когда девушка узнаёт о неожиданной беременности, молодые решают не откладывать брак и скорее узаконить отношения. Однако их счастью мешают семьи: мать Доа, прогрессивная и независимая директор школы, смотрит на жизнь современно, а родители Фатиха свято чтут традиции и придерживаются строгих правил. Разные взгляды и укоренившиеся ценности становятся серьёзным испытанием для пары. Теперь влюблённым предстоит не только отстоять своё право на совместное будущее, но и найти способ примирить семьи, оказавшиеся на противоположных сторонах мировоззренческого конфликта.

Сколько серий во 2 сезоне сериала «Клюквенный щербет»

Во 2 сезоне сериала «Клюквенный щербет» было выпущено 37 эпизодов. Публикуем подробный график с датами:

  • Эпизод 1 — 15 сентября 2023 года
  • Эпизод 2 — 22 сентября 2023 года
  • Эпизод 3 — 29 сентября 2023 года
  • Эпизод 4 — 6 октября 2023 года
  • Эпизод 5 — 13 октября 2023 года
  • Эпизод 6 — 20 октября 2023 года
  • Эпизод 7 — 27 октября 2023 года
  • Эпизод 8 — 3 ноября 2023 года
  • Эпизод 9 — 10 ноября 2023 года
  • Эпизод 10 — 17 ноября 2023 года
  • Эпизод 11 — 24 ноября 2023 года
  • Эпизод 12 — 1 декабря 2023 года
  • Эпизод 13 — 8 декабря 2023 года
  • Эпизод 14 — 15 декабря 2023 года
  • Эпизод 15 — 22 декабря 2023 года
  • Эпизод 16 — 29 декабря 2023 года
  • Эпизод 17 — 12 января 2024 года
  • Эпизод 18 — 19 января 2024 года
  • Эпизод 19 — 26 января 2024 года
  • Эпизод 20 — 2 февраля 2024 года
  • Эпизод 21 — 9 февраля 2024 года
  • Эпизод 22 — 16 февраля 2024 года
  • Эпизод 23 — 23 февраля 2024 года
  • Эпизод 24 — 1 марта 2024 года
  • Эпизод 25 — 8 марта 2024 года
  • Эпизод 26 — 15 марта 2024 года
  • Эпизод 27 — 22 марта 2024 года
  • Эпизод 28 — 29 марта 2024 года
  • Эпизод 29 — 5 апреля 2024 года
  • Эпизод 30 — 19 апреля 2024 года
  • Эпизод 31 — 26 апреля 2024 года
  • Эпизод 32 — 3 мая 2024 года
  • Эпизод 33 — 10 мая 2024 года
  • Эпизод 34 — 17 мая 2024 года
  • Эпизод 35 — 24 мая 2024 года
  • Эпизод 36 — 31 мая 2024 года
  • Эпизод 37 — 7 июня 2024 года

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Клюквенный щербет
Клюквенный щербет драма
2022, Турция
9.0
