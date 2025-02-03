Сколько серий во 2 сезоне сериала "Черный снег"?

Меню
Олег Скрынько 3 февраля 2025 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Черный снег» - российский сериал, выходивший на экраны в период с 2007 по 2008 год. Вторая часть шоу, как и первая, включает в себя четыре эпизода.

Кратко напомним вам сюжет отечественного хита, полюбившегося зрителям, Скрытый клад – злополучное золото Степана Зацепина – снова нарушает спокойную жизнь Гущина и жителей далекого села Кержанцы. Оказавшийся живым Зацепин одержим желанием вернуть сокровище и готов на все, чтобы заполучить его. Однако на его пути снова встает Гущин, и противостояние разгорается с новой силой. Это и многое другое ждет зрителей во втором сезоне «Черного снега», ничуть не утратившего былой актуальности. Как и прежде, драма держит в напряжении все четыре серии, предлагая множество неожиданных сюжетных поворотов.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Черный снег 2
Черный снег 2 боевик, приключения
2008, Россия
0.0
