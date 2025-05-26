Меню
Сколько серий во 2 сезоне сериала "Андор"?

Олег Скрынько 26 мая 2025 Дата обновления: 26 мая 2025
Наш ответ:

Во втором сезоне сериала «Андор» 12 эпизодов. Сезон стал заключительным и поставил в истории точку.

«Андор» предлагает свежий взгляд на вселенную Звёздных войн, сосредотачиваясь на становлении Кассиана Андора — человека, который постепенно осознаёт, что даже один поступок может изменить ход истории. Сериал рассказывает о зарождении Сопротивления и показывает, как разные миры и простые люди втягиваются в борьбу с Галактической империей. Это время опасностей, тайн и предательств. В этом хаосе Кассиану предстоит пройти путь от обычного человека до настоящего героя, готового сражаться за свободу и справедливость. Шоу сразу же полюбилось широкой публике благодаря минимуму фантастики и мрачной атмосфере политического триллера.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Андор
Андор фантастика, триллер, боевик
2022, США
8.0
