Сколько серий во 2 сезоне сериала "Андор"?

Во втором сезоне сериала «Андор» 12 эпизодов. Сезон стал заключительным и поставил в истории точку.
«Андор» предлагает свежий взгляд на вселенную Звёздных войн, сосредотачиваясь на становлении Кассиана Андора — человека, который постепенно осознаёт, что даже один поступок может изменить ход истории. Сериал рассказывает о зарождении Сопротивления и показывает, как разные миры и простые люди втягиваются в борьбу с Галактической империей. Это время опасностей, тайн и предательств. В этом хаосе Кассиану предстоит пройти путь от обычного человека до настоящего героя, готового сражаться за свободу и справедливость. Шоу сразу же полюбилось широкой публике благодаря минимуму фантастики и мрачной атмосфере политического триллера.
