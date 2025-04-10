Сколько серий во 2 сезоне сериала "А у нас во дворе"?

Меню
Олег Скрынько 10 апреля 2025 Дата обновления: 10 апреля 2025
Наш ответ:

«А у нас во дворе» - популярный отечественный сериал в жанре детектив. Второй сезон культового проекта состоял из восьми эпизодов.

Напомним вам сюжет сериала. Обычный московский двор, где, казалось бы, всё давно идёт по накатанным рельсам: местные живут своей жизнью, приезжие работают, не пересекаются лишний раз. Но спокойствие нарушает шокирующее убийство, и в центре подозрений оказывается дворник из Таджикистана. Это происшествие не даёт покоя двоим жильцам. Владимир Калёный — бывший полицейский, ушедший на пенсию после ранения. Он не находит себе места, страдает от одиночества и злоупотребляет алкоголем. А Мавлюда — женщина из Узбекистана, приехавшая в поисках мужа, временно работает дворником. Калёный решает взяться за неофициальное расследование, а Мавлюда, которая отлично знает всё, что происходит во дворе, становится его напарницей. Несмотря на культурные различия и непростое начало, они превращаются в слаженный дуэт — своего рода уличные Холмс и Ватсон, которым под силу любые загадки.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

А у нас во дворе...
А у нас во дворе... драма, мистика
2017, Россия
0.0
