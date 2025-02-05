Сколько серий во 2 сезоне "Метода"?

Наш ответ:

«Метод 2» - продолжение одного из самых популярных российских триллеров 2010-х. Второй сезон сериала стартовал в конце 2020 года и завершился в начале 2021 года. В общей сложности сезон включает шестнадцать эпизодов.



По сюжету прошел год с момента загадочной гибели Меглина. Есеня теперь замужем и воспитывает маленькую дочь, но страшные воспоминания не отпускают её. Каждый день она мысленно возвращается к событиям того рокового дня, пытаясь найти ответы. Когда город потрясает серия жестоких убийств, Есеня без раздумий возвращается на службу. Однако уже в первый день работы погибает её напарник и близкий друг. Теперь она ставит перед собой цель любой ценой найти убийцу, жертвуя ради этого личным счастьем. Чтобы выйти на след преступника, ей предстоит воспользоваться методом, который когда-то применял Меглин.