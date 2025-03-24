Сколько серий во 2 сезоне "Казановы"?

Наш ответ:

«Казанова» - популярный российский сериал, у которого недавно вышел второй сезон. Продолжение народного хита, как и первая часть, состоит из восьми эпизодов. Все они уже вышли и доступны для просмотра в онлайн-кинотеатрах.



Напомним сюжет сериала. Прошло два года, и обаятельный аферист Игорь Апрельцев, известный как Казанова, по-прежнему в бегах. Он скрывается в Ленинграде вместе с возлюбленной Тихомировой, но однажды замечает, что его фотография исчезла с доски розыска. Увидев шанс на новую жизнь, он отправляется в Москву, где неожиданно сталкивается с Полиной Новгородцевой, которая собирается покинуть столицу с детьми. На дворе лето 1980-го, страна готовится к Олимпиаде, и Казанова мог бы воспользоваться этим, чтобы сорвать куш, но он решает оставить прошлое позади. Однако капитан Шмаков не намерен отступать – он готов на всё, чтобы поймать мошенника. Ради свободы Казанова меняет города и личности, перевоплощаясь 14 раз — от экстрасенса до космонавта, от манекенщика до целителя.