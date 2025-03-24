Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько серий во 2 сезоне "Казановы"?

Сколько серий во 2 сезоне "Казановы"?

Олег Скрынько 24 марта 2025 Дата обновления: 24 марта 2025
Наш ответ:

«Казанова» - популярный российский сериал, у которого недавно вышел второй сезон. Продолжение народного хита, как и первая часть, состоит из восьми эпизодов. Все они уже вышли и доступны для просмотра в онлайн-кинотеатрах.

Напомним сюжет сериала. Прошло два года, и обаятельный аферист Игорь Апрельцев, известный как Казанова, по-прежнему в бегах. Он скрывается в Ленинграде вместе с возлюбленной Тихомировой, но однажды замечает, что его фотография исчезла с доски розыска. Увидев шанс на новую жизнь, он отправляется в Москву, где неожиданно сталкивается с Полиной Новгородцевой, которая собирается покинуть столицу с детьми. На дворе лето 1980-го, страна готовится к Олимпиаде, и Казанова мог бы воспользоваться этим, чтобы сорвать куш, но он решает оставить прошлое позади. Однако капитан Шмаков не намерен отступать – он готов на всё, чтобы поймать мошенника. Ради свободы Казанова меняет города и личности, перевоплощаясь 14 раз — от экстрасенса до космонавта, от манекенщика до целителя.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Казанова
Казанова драма, детектив
2020, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
«Зита и Гита» даже не попали в топ: эти 3 зарубежных фильма в СССР свели с ума зрителей и сорвали кассовый куш в 70-х годах
«Золотого состава» не получится: звезда «Пиратов Карибского моря» поставила точку в обсуждениях будущего франшизы
4 жутких и атмосферных хоррора, которые точно стоит посмотреть этой осенью: мурашки гарантированы
Забудьте про 139 серий «Великолепного Века»: 5 коротких турдизи про любовь впечатлят не хуже — а ведь в них не больше 16 эпизодов
«Кейпоп-охотницы» стали хитом Netflix, но задумывались как сказка без песен и блесток: первый вариант сценария вряд ли зашел бы зрителям
Любите советскую атмосферу в кино? Вот 3 фильма и 2 сериала, где герои из наших дней попадают в СССР — у № 4 рейтинг 7.9
«Атаку титанов» Минкульт Японии не внес в список лучших аниме: угадайте тайтлы из топ-7 по кадру (тест)
У большинства рейтинг 8+ на IMDb: топ-10 цепляющих сериалов за 2024 год — если упустили, самое время наверстать
Человек-паук должен впервые появиться в киновселенной DC: Джеймс Ганн признал Marvel каноном и готов к кроссоверу
«Зрители переживут потери»: «Аватар 3» уже точно будет отличаться от первых частей — драма уровня «Титаника» и сюрпризы в стиле Marvel
«Очередной ушат помоев на страну»: любители военных сериалов, тест для вас — угадайте проект по плохому отзыву
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше