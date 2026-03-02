Сколько серий включает сериал «Менталистка»?

«Менталистка» — российский сериал, в котором сочетаются фэнтези и мелодрама. Премьера состоялась 16 февраля 2026 года на телеканале «ТВ-3».

Сериал на данный момент состоит из одного сезона, в который входят 16 эпизодов.

Полина Михайлова — психолог, которая на первый взгляд кажется обычным специалистом, умеющим замечать тонкие намёки и читать людей. Но у нее есть тайный дар: соприкоснувшись с предметом или человеком, она может просматривать их прошлое. Скрывая свою сверхъестественную способность, Полина решает устроиться на работу в полицию, надеясь найти свою пропавшую сестру. Там она сталкивается с капитаном Игорем Ветровым — холодным и проницательным скептиком, которому чужды иллюзии и чудеса. Постепенно ему становится ясно: без дара Полины невозможно разобраться в запутанных делах, а сама она — не просто необычный человек, а незаменимый напарник.