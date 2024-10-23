Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько серий в турецком сериале "Ветреный холм"?

Сколько серий в турецком сериале "Ветреный холм"?

Олег Скрынько 23 октября 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Первый сезон турецкого телесериала «Ветреный холм» покорил сердца зрителей с 1 января по 28 июня 2024 года, когда на экраны вышло 130 эпизодов. С 30 сентября 2024 года начал выходить второй сезон, однако в России разделения на сезоны нет — в онлайн-кинотеатрах «Кинопоиск», Okko и «Иви» все эпизоды выходят в рамках первого сезона. На данный момент для просмотра доступна 221 серия.

Сюжет закручивается вокруг Зейнеп — решительной молодой девушки из влиятельной семьи, которая попадает в аварию. Её спасает Халиль — недавно прибывший в город молодой человек. Между ними разгорается страстная любовь, однако их отношения оказываются под угрозой, когда правда о прошлом каждого из них выходит на поверхность.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Ветреный холм
Ветреный холм драма
2024, Турция
9.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат
Понравился сюжет второго сезона «Андора? Тогда не пропустите новинку с Леонардо ДиКаприо
«А мама у Дяди Федора горяча»: что показали в свежем 4-хминутном трейлере фильма «Простоквашино» Андреасяна (видео)
Ставка на «Оскар»: новый боевик с ДиКаприо показал скромный старт — и ему все равно удалось переписать историю
Любите советскую атмосферу в кино? Вот 3 фильма и 2 сериала, где герои из наших дней попадают в СССР — у № 4 рейтинг 7.9
Человек-паук должен впервые появиться в киновселенной DC: Джеймс Ганн признал Marvel каноном и готов к кроссоверу
«Кейпоп-охотницы» стали хитом Netflix, но задумывались как сказка без песен и блесток: первый вариант сценария вряд ли зашел бы зрителям
«Атаку титанов» Минкульт Японии не внес в список лучших аниме: угадайте тайтлы из топ-7 по кадру (тест)
«Зрители переживут потери»: «Аватар 3» уже точно будет отличаться от первых частей — драма уровня «Титаника» и сюрпризы в стиле Marvel
У большинства рейтинг 8+ на IMDb: топ-10 цепляющих сериалов за 2024 год — если упустили, самое время наверстать
20 лет и 449 серий спустя: 22-й сезон «Анатомии страсти» выходит уже в октябре — и о «взрывном» финале 21-го фаны спорят до сих пор
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше