Сколько серий в турецком сериале "Ветреный холм"?

Наш ответ:

Первый сезон турецкого телесериала «Ветреный холм» покорил сердца зрителей с 1 января по 28 июня 2024 года, когда на экраны вышло 130 эпизодов. С 30 сентября 2024 года начал выходить второй сезон, однако в России разделения на сезоны нет — в онлайн-кинотеатрах «Кинопоиск», Okko и «Иви» все эпизоды выходят в рамках первого сезона. На данный момент для просмотра доступна 221 серия.



Сюжет закручивается вокруг Зейнеп — решительной молодой девушки из влиятельной семьи, которая попадает в аварию. Её спасает Халиль — недавно прибывший в город молодой человек. Между ними разгорается страстная любовь, однако их отношения оказываются под угрозой, когда правда о прошлом каждого из них выходит на поверхность.