Сколько серий в турецком сериале «Словно сон»?

Турецкий сериал «Словно сон» — это новая мелодрама, премьера которой состоялась 2 декабря 2025 года. На данный момент заявлен один сезон, который включает 13 эпизодов.
В центре сюжета — провинциальная парикмахерша Айдан, чья жизнь круто меняется, когда она становится владелицей роскошного салона в Стамбуле. Сериал повествует о ее попытках адаптироваться к новому элитному миру, сталкиваясь с интригами, теневым боссом Эмиром, бывшим мужем Тарыком и комиссаром Эфе, расследующим преступления.
