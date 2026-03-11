Сколько серий в турецком сериале «Словно сон»?

Сколько серий в турецком сериале «Словно сон»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 11 марта 2026 Дата обновления ответа: 11 марта 2026

Турецкий сериал «Словно сон» — это новая мелодрама, премьера которой состоялась 2 декабря 2025 года. На данный момент заявлен один сезон, который включает 13 эпизодов.

О чем сериал

В центре сюжета — провинциальная парикмахерша Айдан, чья жизнь круто меняется, когда она становится владелицей роскошного салона в Стамбуле. Сериал повествует о ее попытках адаптироваться к новому элитному миру, сталкиваясь с интригами, теневым боссом Эмиром, бывшим мужем Тарыком и комиссаром Эфе, расследующим преступления.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Словно сон
Словно сон драма
2025, Турция
0.0
