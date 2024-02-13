Сколько серий в турецком сериале "Правосудие"?

Наш ответ:

В турецком сериале "Правосудие" 3 сезона., общее количество серий - 85.

В первом сезоне в 2021-2022 гг. вышло 34 эпизода.

Во втором сезоне в 2022-2023 гг. вышло 29 эпизобов.

В третьем сезоне мериала в 2023-2024 года анонсировано 22 эпизода, последняя серия выйдет на экраны 3 марта 2024 года.

"Правосудие" - это турецкий телесериал, включающий в себя элементы драмы, криминала, детектива, психологического триллера и боевика, производства Ay Yapım, который выходит на телеканале «Kanal D» с 19 сентября 2021 года. Режиссерами сериала являются Али Бильгин и Бесте Султан Касапогуллары, сценарист - Сема Эргенекон. В главных ролях снимаются Каан Урганджиоглу и Пынар Дениз.

Сюжет начинается с находки тела девушки в мусорном контейнере, рядом с которым находится банковская карта, принадлежащая начальнику полиции Метину Кая. Оказывается, что банковская карта была украдена у его младшего сына Чынара, что делает его главным подозреваемым в этом преступлении. Несмотря на отсутствие алиби, старший сын Метина и брат Чынара, прокурор Ильгаз Кая, уверен в невиновности брата. Для того чтобы доказать это, Ильгаз нанимает адвоката Джейлин Эргуван, с которой у них напряженные отношения. Совместная работа над делом приближает их и помогает раскрыть многочисленные тайны, охватывающие их окружение, включая членов их собственных семей.