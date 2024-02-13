Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько серий в турецком сериале "Правосудие"?

Сколько серий в турецком сериале "Правосудие"?

Олег Скрынько 13 февраля 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

В турецком сериале "Правосудие" 3 сезона., общее количество серий - 85.
В первом сезоне в 2021-2022 гг. вышло 34 эпизода.
Во втором сезоне в 2022-2023 гг. вышло 29 эпизобов.
В третьем сезоне мериала в 2023-2024 года анонсировано 22 эпизода, последняя серия выйдет на экраны 3 марта 2024 года.
"Правосудие" - это турецкий телесериал, включающий в себя элементы драмы, криминала, детектива, психологического триллера и боевика, производства Ay Yapım, который выходит на телеканале «Kanal D» с 19 сентября 2021 года. Режиссерами сериала являются Али Бильгин и Бесте Султан Касапогуллары, сценарист - Сема Эргенекон. В главных ролях снимаются Каан Урганджиоглу и Пынар Дениз.
Сюжет начинается с находки тела девушки в мусорном контейнере, рядом с которым находится банковская карта, принадлежащая начальнику полиции Метину Кая. Оказывается, что банковская карта была украдена у его младшего сына Чынара, что делает его главным подозреваемым в этом преступлении. Несмотря на отсутствие алиби, старший сын Метина и брат Чынара, прокурор Ильгаз Кая, уверен в невиновности брата. Для того чтобы доказать это, Ильгаз нанимает адвоката Джейлин Эргуван, с которой у них напряженные отношения. Совместная работа над делом приближает их и помогает раскрыть многочисленные тайны, охватывающие их окружение, включая членов их собственных семей.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Правосудие
Правосудие драма, криминал
2021, Турция
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Кто Хозяин в сериале «Закон тайги»? 1 комментарий
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Гайдай получил за это гонорар равный авто! Просто тихо прорекламировал в «Спортлото-82» два продукта — хотите узнать какие?
На чем основан сюжет «Дракулы» Люка Бессона — тут и легенда о Владе Цепеше, и роман Стокера
Хрустящие кабачки без лишних заморочек: рецепт от Аллочки из «Универа», который легко повторят даже дети
В России выбрали режиссера уровня Тарантино, Копполы и Скорсезе: правда, с фильмографией кандидата большой подвох
Тихо свистнул и ушел — называется «нашел»: «Зверополис 2» оказался плагиатом мульта 40-летней давности — сходство 1 в 1
Афросамурай и пес женатый на японке: Квентин Тарантино снялся в безумной рекламе, но в России ее не показывали
3 комедийных и 1 драматический: 4 сериала, похожих на свежий «Олдскул» с Ароновой — у каждого рейтинг даже выше
От дерева в «Кавказской пленнице» до мечты Базина в «Курьере»: как хорошо вы помните 5 деталей из кино СССР? (тест)
Сарик Андреасян назвал двух главных режиссеров современной России: они «неприкасаемые»
«Лишь маскируется под девочку»: ИИ посмотрел все серии «Маши и Медведя» залпом и вскипел — теперь уверен, что это не комедия, а триллер
«Это — эталон»: лучший исторический сериал сняли не в Турции и даже не в России, а в Катаре — историки подтверждают (и не верят глазам)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше