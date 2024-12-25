Меню
Сколько серий в турецком сериале «Ночная сказка»?

Сколько серий в турецком сериале «Ночная сказка»?

Олег Скрынько 25 декабря 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Ночная сказка» — турецкий мелодраматический сериал, стартовавший 3 сентября 2024 года. На данный момент шоу состоит из 18 эпизодов. Продолжительность каждого — в районе 2 часов 15 минут. «Ночная сказка» доступна для просмотра в онлайн-кинотеатре «Иви».

В центре сюжета — комиссар полиции Махир Йылмаз, два десятилетия планирующий отомстить мафии за убийство своего отца. Однажды Махир спасает таинственную девушку Джанфезу. Молодые люди влюбляются друг в друга, но выясняется, что Джанфеза — дочь влиятельного бизнесмена, который причастен к гибели отца Махира.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Ночная сказка
Ночная сказка драма, мелодрама
2024, Турция
9.0
