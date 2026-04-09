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Сколько серий в турецком сериале "Невеста"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 9 апреля 2026 Дата обновления ответа: 9 апреля 2026

«Невеста» — мелодраматический сериал турецкого производства, который выходит на экраны с 2024 года.

Точное количество эпизодов

В турецком сериале «Невеста» 412 серий. Информация актуальна на 9 апреля 2026 года, однако впоследствии количество эпизодов увеличится. Следите за обновлениями графика релиза на сайте «Киноафиша».

О чем сериал:

Ханчер с детства осталась сиротой. Вся её жизнь посвящена единственному брату, которому требуется очень дорогое лечение. Однажды судьба сводит её с Мукаддер — влиятельной и властной женщиной из богатого аристократического рода. Мукаддер мечтает о продолжении династии и видит в здоровой и молодой Ханчер идеальную кандидатуру: та сможет родить наследника её сыну Джихану. За брак и рождение ребёнка Мукаддер предлагает крупную сумму — деньги, которые спасут брата Ханчер. Девушка соглашается, не представляя, чем обернётся эта сделка.

Сама Мукаддер уверена: после появления внука она легко избавится от невестки. Но всё идёт не по плану. Между Джиханом и Ханчер вопреки давлению семьи и традициям постепенно зарождается настоящее чувство. Джихан всё отчётливее понимает: эта девушка предназначена ему судьбой, и никакая сделка не сможет разрушить их связь.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Невеста
Невеста драма
2024, Турция
5.0
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