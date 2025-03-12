Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько серий в турецком сериале "Лейла"?

Сколько серий в турецком сериале "Лейла"?

Олег Скрынько 12 марта 2025 Дата обновления: 13 марта 2025
Наш ответ:

«Лейла» - турецкая мелодрама, вышедшая на экраны в 2024 году. Сериал сходу покорил массовую аудиторию и стал большим хитом. Мелодрама еще не завершилась и продолжает выходить по сей день.

Количество серий первого сезона

На 12 марта в эфир вышли 25 эпизодов, тогда как точное количество запланированных серий первого сезона составляет 28.

О чем сериал "Лейла"

Согласно сюжету, Лейла рано осталась без матери, а после неожиданной гибели отца её жизнь превратилась в настоящий кошмар. Мачеха Нур — красивая, умная, но жестокая женщина — выбросила сироту на улицу. Лейла оказалась в беспощадном мире, где каждый день приходилось бороться за выживание. Спустя годы она возвращается, чтобы отомстить. Повзрослевшая Лейла становится неузнаваемой: она научилась лгать, плести интриги и использовать методы Нур против неё самой. Но, кроме мести, в её сердце появляется место для любви.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Лейла
Лейла драма, мелодрама
2024, Турция
9.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
За дело взялись создатели «Уэнсдэй», и это лучшая новость в мире фэнтези: сериал от Amazon с драконами и магией станет хитом
Уход любимых героев и другие причины, по которым 5-й сезон «Спасской» можно было и не снимать: мнение зрителей
Думаете, Терминатору еда ни к чему? А вот зачем Т-800 жует вафлю — и почему это не ошибка Джеймса Кэмерона
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
Грядущий триллер с Сидни Суини получил первый хвалебный отзыв — фильм лучше, чем книга, по которой он снят
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше