Сколько серий в турецком сериале "Лейла"?

Наш ответ:

«Лейла» - турецкая мелодрама, вышедшая на экраны в 2024 году. Сериал сходу покорил массовую аудиторию и стал большим хитом. Мелодрама еще не завершилась и продолжает выходить по сей день.

Количество серий первого сезона

На 12 марта в эфир вышли 25 эпизодов, тогда как точное количество запланированных серий первого сезона составляет 28.

О чем сериал "Лейла"

Согласно сюжету, Лейла рано осталась без матери, а после неожиданной гибели отца её жизнь превратилась в настоящий кошмар. Мачеха Нур — красивая, умная, но жестокая женщина — выбросила сироту на улицу. Лейла оказалась в беспощадном мире, где каждый день приходилось бороться за выживание. Спустя годы она возвращается, чтобы отомстить. Повзрослевшая Лейла становится неузнаваемой: она научилась лгать, плести интриги и использовать методы Нур против неё самой. Но, кроме мести, в её сердце появляется место для любви.