Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько серий в турецком сериале «Гений»?

Сколько серий в турецком сериале «Гений»?

Олег Скрынько 3 июня 2025 Дата обновления: 3 июня 2025
Наш ответ:

«Гений» — турецкий драматический сериал, стартовавший в сентябре 2024 года. В России шоу выходит в онлайн-кинотеатре «Иви». Доступен 31 эпизод. Продолжительность каждого составляет в районе 2 часов 20 минут.

Главным героев выступает выросший в бедном районе Стамбула парень по имени Девран, обладающий блестящими математическими способностями. Этим воспользовался его отец Искандер в своих мошеннических схемах. Позже Искандер бросил семью и исчез. Выяснилось, что он завел новую семью и продолжил заниматься жульничеством. Тем временем Девран благодаря своему таланту добился успеха и признания. Также он влюблен в подругу детства Эсме. Однажды Девран вновь сталкивается с отцом, которому он хотел бы отомстить.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Гений
Гений драма
2024, Турция
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
В этих 3 сериалах нет ни одной слабой или провальной серии: неудивительно, ведь снимал HBO
Ничуть не уступают британским хитам: 3 свежих детективных сериала прямиком из солнечной Австралии
Козодоева многие полюбили благодаря Миронову: почему Гайдая больше не снимал советского актера?
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
Грядущий триллер с Сидни Суини получил первый хвалебный отзыв — фильм лучше, чем книга, по которой он снят
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше