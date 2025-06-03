Сколько серий в турецком сериале «Гений»?

«Гений» — турецкий драматический сериал, стартовавший в сентябре 2024 года. В России шоу выходит в онлайн-кинотеатре «Иви». Доступен 31 эпизод. Продолжительность каждого составляет в районе 2 часов 20 минут.
Главным героев выступает выросший в бедном районе Стамбула парень по имени Девран, обладающий блестящими математическими способностями. Этим воспользовался его отец Искандер в своих мошеннических схемах. Позже Искандер бросил семью и исчез. Выяснилось, что он завел новую семью и продолжил заниматься жульничеством. Тем временем Девран благодаря своему таланту добился успеха и признания. Также он влюблен в подругу детства Эсме. Однажды Девран вновь сталкивается с отцом, которому он хотел бы отомстить.
Авторизация по e-mail