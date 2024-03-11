Сколько серий в турецком сериале "Дикий"?

Наш ответ:

Турецкий сериал “Дикий”, стартовавший в 2023 году, насчитывает два сезона. Первый состоит из 36 эпизодов по 2 часа 30 минут, а второй включает на данный момент 15 серий. Шоу доступно для просмотра в онлайн-кинотеатрах "Иви" и "Кинопоиск".



В сериале "Дикий" рассказывается история о молодом парне по имени Яман Али. Яман родился в влиятельной турецкой семье, но его жизнь принимает неожиданный оборот, когда его похищают в четырехлетнем возрасте.



Похищенный Яман оказывается на улице, где ему приходится выживать и бороться за свою жизнь в течение семнадцати лет. Он осваивает уличные правила, находит пищу и не теряет надежды найти своих настоящих родственников. Перед своим совершеннолетием ему удается раскрывать тайны своего прошлого и воссоединяться с родными. Однако взаимоотношения с ними оказываются сложными, и Яман сталкивается с новыми вызовами.