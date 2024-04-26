Сколько серий в третьем сезоне сериала «Карпов»?

Наш ответ:

Третий сезон криминально-детективного сериала «Карпов» состоит из 32 эпизодов. Сезон вышел в 2014 году. Шоу является спин-оффом популярного сериала о милиции «Глухарь».



«Карпов» повествует о дальнейшей жизни и деятельности экс-подполковника милиции Стаса Карпова в исполнении Владислава Котлярского. Окончив принудительное лечение и выйдя на свободу, он пребывает в удручающем положении. У него нет ничего, к чему он стремился: ни денег, ни влияния. Кроме того, ему запрещено работать в полиции хоть в каком-либо качестве. Чтобы сводить концы с концами, Карпов работает охранником склада. Теперь, больше не будучи опьяненным желанием власти, он воспринимает мир таким, какой он есть. Однажды ему попадается на глаза объявление о том, что за поимку определенного преступника назначена денежная награда. Так начинается карьера Карпова в качестве охотника за головами.