Сколько серий в третьем сезоне сериала «Карпов»?

Сколько серий в третьем сезоне сериала «Карпов»?

Олег Скрынько 26 апреля 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Третий сезон криминально-детективного сериала «Карпов» состоит из 32 эпизодов. Сезон вышел в 2014 году. Шоу является спин-оффом популярного сериала о милиции «Глухарь».

«Карпов» повествует о дальнейшей жизни и деятельности экс-подполковника милиции Стаса Карпова в исполнении Владислава Котлярского. Окончив принудительное лечение и выйдя на свободу, он пребывает в удручающем положении. У него нет ничего, к чему он стремился: ни денег, ни влияния. Кроме того, ему запрещено работать в полиции хоть в каком-либо качестве. Чтобы сводить концы с концами, Карпов работает охранником склада. Теперь, больше не будучи опьяненным желанием власти, он воспринимает мир таким, какой он есть. Однажды ему попадается на глаза объявление о том, что за поимку определенного преступника назначена денежная награда. Так начинается карьера Карпова в качестве охотника за головами.

Карпов
Карпов криминал, детектив
2012, Россия
0.0
Глухарь
Глухарь комедия, криминал, драма
2008, Россия
0.0
