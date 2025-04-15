Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько серий в третьем сезоне сериала «Дама с собачкой»?

Сколько серий в третьем сезоне сериала «Дама с собачкой»?

Олег Скрынько 15 апреля 2025 Дата обновления: 15 апреля 2025
Наш ответ:

«Дама с собачкой» — российский детективный сериал с элементами комедии, стартовавший в 2022 году. На данный момент проект насчитывает три сезона. Каждый из них включает по 16 серий. Премьера третьего сезона состоялась 31 марта. Шоу доступно для просмотра в онлайн-кинотеатрах «Смотрешка» и «Смотрим».

Главной героиней выступает вышедшая на пенсию учительница математики Агата Денисовна, которая после смерти мужа переезжает к дочери в элитный поселок. В дальнейшем женщина берется за расследование преступлений. В третьем сезоне Агата Денисовна и бывший судья Холодов преодолели разногласия и готовятся к свадьбе. В то же время следователь Эдик, племянник Холодова, сошелся с Таней, дочерью Агаты Денисовны. Кроме того, выясняется, что муж Агаты Денисовны жив, а до своей предполагаемой смерти был не тем, за кого себя выдавал.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Дама с собачкой 3
Дама с собачкой 3 детектив
2025, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
В этих 3 сериалах нет ни одной слабой или провальной серии: неудивительно, ведь снимал HBO
На такой круиз работать пришлось минимум бы полгода: в Сети подсчитали, сколько выложил за путешествие Горбунков из «Бриллиантовой руки»
Netflix сделал ставку на историю пивной империи — и не прогадал: у сериала «Дом Гиннесса» уже рейтинг 80 %
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше