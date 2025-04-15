Сколько серий в третьем сезоне сериала «Дама с собачкой»?

Наш ответ:

«Дама с собачкой» — российский детективный сериал с элементами комедии, стартовавший в 2022 году. На данный момент проект насчитывает три сезона. Каждый из них включает по 16 серий. Премьера третьего сезона состоялась 31 марта. Шоу доступно для просмотра в онлайн-кинотеатрах «Смотрешка» и «Смотрим».



Главной героиней выступает вышедшая на пенсию учительница математики Агата Денисовна, которая после смерти мужа переезжает к дочери в элитный поселок. В дальнейшем женщина берется за расследование преступлений. В третьем сезоне Агата Денисовна и бывший судья Холодов преодолели разногласия и готовятся к свадьбе. В то же время следователь Эдик, племянник Холодова, сошелся с Таней, дочерью Агаты Денисовны. Кроме того, выясняется, что муж Агаты Денисовны жив, а до своей предполагаемой смерти был не тем, за кого себя выдавал.