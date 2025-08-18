Меню
Сколько серий в шоу "Выживалити: Наследники"?

Олег Скрынько 18 августа 2025 Дата обновления: 18 августа 2025
Наш ответ:

«Выживалити: Наследники» — новое реалити-шоу, которое выходит на телеканале «Пчятница!». Это спин-офф популярной передачи «Выживалити», выходившей на том же канале.

Сколько серий в шоу «Выживалити: Наследники»

На данный момент известно о выпуске трех эпизодов. Первая серия вышла в эфир телеканала 15 августа 2025 года, вторая выйдет 22 августа 2025 года, а выпуск третьей запланирован на 29 августа 2025 года. Однако их точное количество на данный момент не сообщалось.

О чем передача

«Выживалити. Наследники» — экстремальное реалити, где на испытание отправляются дети российских звезд. Им предстоит выживать на диком острове в Таиланде без привычного комфорта и доказывать, что они способны справляться с трудностями не хуже своих знаменитых родителей. В числе первых участников — Антоний Толмацкий, сын Децла, Рэй (Лидия Чистякова-Ионова), дочь певицы Глюкозы, и Эммануэль, дочь Михаила Турецкого. Шоу проверяет их силу, смекалку и характер в экстремальных условиях.
 

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Выживалити. Наследники
Выживалити. Наследники телешоу
2025, Россия
0.0
