Наш ответ:

«Выживалити: Наследники» — новое реалити-шоу, которое выходит на телеканале «Пчятница!». Это спин-офф популярной передачи «Выживалити», выходившей на том же канале.

Сколько серий в шоу «Выживалити: Наследники»

На данный момент известно о выпуске трех эпизодов. Первая серия вышла в эфир телеканала 15 августа 2025 года, вторая выйдет 22 августа 2025 года, а выпуск третьей запланирован на 29 августа 2025 года. Однако их точное количество на данный момент не сообщалось.

О чем передача

«Выживалити. Наследники» — экстремальное реалити, где на испытание отправляются дети российских звезд. Им предстоит выживать на диком острове в Таиланде без привычного комфорта и доказывать, что они способны справляться с трудностями не хуже своих знаменитых родителей. В числе первых участников — Антоний Толмацкий, сын Децла, Рэй (Лидия Чистякова-Ионова), дочь певицы Глюкозы, и Эммануэль, дочь Михаила Турецкого. Шоу проверяет их силу, смекалку и характер в экстремальных условиях.

