Сколько серий в шоу "Выживалити: Миссия альфа"?

«Выживалити: Миссия альфа» — популярное реалити-шоу, выпускаемое каналом «Пятница!».

В шоу «Выживалити: Миссия альфа» 33 серии, которые вышли в рамках первых трех сезонов. Впереди зрителей ждет четвертый сезон, который, как и прежде, будет содержать 11 эпизодов.



Таким образом, в обозримом будущем количество серий увеличится до 44.

В проекте участвуют 14 известных персонажей российских реалити-шоу. Они борются за победу и главный приз — 10 миллионов рублей. По условиям игры, каждый думал, что попал на очередную телепередачу, но на деле оказался в суровых условиях выживания. Каждый день им приходится проходить через невероятно трудные испытания, каких ещё не видело отечественное ТВ, а также разгадывать сложные психологические ловушки. Участников будут искушать деньгами и возможностью получить власть. Интрига в том, на что они готовы пойти ради такого огром