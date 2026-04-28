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Сколько серий в шоу "Выживалити: Миссия альфа"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 28 апреля 2026 Дата обновления ответа: 28 апреля 2026

«Выживалити: Миссия альфа» — популярное реалити-шоу, выпускаемое каналом «Пятница!».

Точное количество эпизодов

В шоу «Выживалити: Миссия альфа» 33 серии, которые вышли в рамках первых трех сезонов. Впереди зрителей ждет четвертый сезон, который, как и прежде, будет содержать 11 эпизодов.

Таким образом, в обозримом будущем количество серий увеличится до 44.

О чем шоу:

В проекте участвуют 14 известных персонажей российских реалити-шоу. Они борются за победу и главный приз — 10 миллионов рублей. По условиям игры, каждый думал, что попал на очередную телепередачу, но на деле оказался в суровых условиях выживания. Каждый день им приходится проходить через невероятно трудные испытания, каких ещё не видело отечественное ТВ, а также разгадывать сложные психологические ловушки. Участников будут искушать деньгами и возможностью получить власть. Интрига в том, на что они готовы пойти ради такого огром

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Выживалити. Миссия Альфа
Выживалити. Миссия Альфа телешоу, приключения
2024, Россия
7.0
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