Сколько серий в шоу "Быть Джиганом и Оксаной"?

«Быть Джиганом и Оксаной» — реалити-шоу, увидевшее свет в 2025 году на канале ТНТ.
В шоу «Быть Джиганом и Оксаной» вышло 12 серий. Публикуем подробный график релиза:
Рэпер Джиган и его супруга, модель Оксана Самойлова, прожили вместе 16 лет, воспитав четырёх детей. Осенью 2025 года Оксана подала на развод, однако это не стало поводом закрыться от публики. Напротив, пара открыла двери своего дома и показала зрителям ферму, семейный отдых, путешествия с детьми, а также закулисье концертов Джигана и съёмок рекламы для блога, в центре которого — сама Оксана.
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