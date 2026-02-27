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Сколько серий в шоу "Быть Джиганом и Оксаной"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 27 февраля 2026 Дата обновления ответа: 27 февраля 2026

«Быть Джиганом и Оксаной» — реалити-шоу, увидевшее свет в 2025 году на канале ТНТ.

Точное количество серий

В шоу «Быть Джиганом и Оксаной» вышло 12 серий. Публикуем подробный график релиза:

  • Серия 1 — 5 декабря 2025
  • Серия 2 — 12 декабря 2025
  • Серия 3 — 19 декабря 2025
  • Серия 4 — 26 декабря 2025
  • Серия 5 — 2 января 2026
  • Серия 6 — 9 января 2026
  • Серия 7 — 16 января 2026
  • Серия 8 — 23 января 2026
  • Серия 9 — 30 января 2026
  • Серия 10 — 6 февраля 2026
  • Серия 11 — 13 февраля 2026
  • Серия 12 — 20 февраля 2026

О чем шоу:

Рэпер Джиган и его супруга, модель Оксана Самойлова, прожили вместе 16 лет, воспитав четырёх детей. Осенью 2025 года Оксана подала на развод, однако это не стало поводом закрыться от публики. Напротив, пара открыла двери своего дома и показала зрителям ферму, семейный отдых, путешествия с детьми, а также закулисье концертов Джигана и съёмок рекламы для блога, в центре которого — сама Оксана.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Быть Джиганом и Оксаной
Быть Джиганом и Оксаной телешоу
2025, Россия
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