Сколько серий в сериале "Золотое дно"?

Сколько серий в сериале "Золотое дно"?

Олег Скрынько 5 февраля 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

В 1 сезоне сериала "Золотое дно" 8 эпизодов, длительность серии - 50 минут.
Сюжет сериала "Золотое дно" рассказывает о событиях, происходящих после смерти Алексея Градова, главы крупной строительной компании. После его трагической гибели наследники и деловой партнер начинают бороться за наследство. На стороне семьи стоит отец покойного, который помогал развивать семейный бизнес в 90-е годы, а также его любовница и финансист Надя. В процессе раздела наследства Градовы сталкиваются с обидами и воспоминаниями о прошлом.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Золотое дно
Золотое дно драма
2024, Россия
0.0
