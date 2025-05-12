Меню
Сколько серий в сериале «Значит, нам туда дорога»?

Сколько серий в сериале «Значит, нам туда дорога»?

Олег Скрынько 12 мая 2025 Дата обновления: 12 мая 2025
Наш ответ:

«Значит, нам туда дорога» — российская многосерийная военная драма, премьера которой состоялась 23 апреля 2025 года в онлайн-кинотеатре «Смотрим». 5 марта сериал начал выходить на телеканале «Россия 1». Также шоу доступно для просмотра в онлайн-кинотеатре «Смотрешка». Сезон включает шесть эпизодов. Продолжительность каждого — в районе 52 минут.

Действие разворачивается во время Великой Отечественной войны. Главными героями выступают пятеро друзей из разных уголков Советского Союза. Оказавшись в одном пехотном полку, они вместе проходят войну, которая длится уже три года. Впереди же у бойцов освобождение от нацистов российских, белорусских, польских и немецких краев. Этот поход сопровождает сочиненная майором Долматовским песня «Дорога на Берлин».

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Значит, нам туда дорога
Значит, нам туда дорога военный, драма
2025, Россия
0.0
