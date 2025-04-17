Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько серий в сериале «Злые люди»?

Сколько серий в сериале «Злые люди»?

Олег Скрынько 17 апреля 2025 Дата обновления: 17 апреля 2025
Наш ответ:

«Злые люди» — российская детективная драма, премьера которой состоялась 27 марта 2025 года в онлайн-кинотеатре «Иви». Также шоу доступно для просмотра на таких платформах, как Okko, Wink и KION. Сезон включает восемь эпизодов. Продолжительность каждого — 54 минуты.

Действие разворачивается в 1895 году в Нижнем Новгороде. Город готовится к масштабной ярмарке, являющейся необычайно значимым торговым событием. На этом фоне происходит убийство очень богатого и влиятельного человека в лице предводителя губернского дворянства Нефедьева. Это преступление нарушает порядок и спокойствие. За расследование берется сотрудник нижегородского сыска Алексей Лыков, который вынужден столкнуться с не знающим рамок злом.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Злые люди
Злые люди детектив, исторический, криминал
2025, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Козодоева многие полюбили благодаря Миронову: почему Гайдая больше не снимал советского актера?
Уход любимых героев и другие причины, по которым 5-й сезон «Спасской» можно было и не снимать: мнение зрителей
На такой круиз работать пришлось минимум бы полгода: в Сети подсчитали, сколько выложил за путешествие Горбунков из «Бриллиантовой руки»
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше