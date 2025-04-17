Сколько серий в сериале «Злые люди»?

«Злые люди» — российская детективная драма, премьера которой состоялась 27 марта 2025 года в онлайн-кинотеатре «Иви». Также шоу доступно для просмотра на таких платформах, как Okko, Wink и KION. Сезон включает восемь эпизодов. Продолжительность каждого — 54 минуты.
Действие разворачивается в 1895 году в Нижнем Новгороде. Город готовится к масштабной ярмарке, являющейся необычайно значимым торговым событием. На этом фоне происходит убийство очень богатого и влиятельного человека в лице предводителя губернского дворянства Нефедьева. Это преступление нарушает порядок и спокойствие. За расследование берется сотрудник нижегородского сыска Алексей Лыков, который вынужден столкнуться с не знающим рамок злом.
Авторизация по e-mail