Сколько серий в сериале «Жизнь по вызову - 3»?

Наш ответ:

Сколько серий в 3 сезоне сериала "Жизнь по вызову"



«Жизнь по вызову» — российский драматический сериал, повествующий об эскортном бизнесе. Шоу выходит в онлайн-кинотеатре KION. Третий сезон зрительского хита насчитывает 10 эпизодов.



О чем сериал



Александр Шмидт, известный как Мэджик, владеет элитным эскорт-агентством, которое исполняет любые желания влиятельных клиентов — от политиков до бизнесменов. Его команда — верный Рыбак и прагматичная Галина Михайловна — всегда действует безупречно. Но идиллия рушится, когда на Мэджика начинается охота. Его бизнес, репутация, семья и жизнь оказываются под угрозой. Теперь у него есть лишь короткое время, чтобы выяснить, кто развязал против него войну, и опередить удар врага.



Кто его снял



Создание сериала - дело рук известного режиссера и продюсера Сарика Андреасяна, хорошо знакомого отечественному зрителю по другим проектам.