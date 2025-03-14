Меню
Сколько серий в сериале «Жизнь по вызову - 3»?

14 марта 2025
«Жизнь по вызову» — российский драматический сериал, повествующий об эскортном бизнесе. Шоу выходит в онлайн-кинотеатре KION. Третий сезон зрительского хита насчитывает 10 эпизодов.

Александр Шмидт, известный как Мэджик, владеет элитным эскорт-агентством, которое исполняет любые желания влиятельных клиентов — от политиков до бизнесменов. Его команда — верный Рыбак и прагматичная Галина Михайловна — всегда действует безупречно. Но идиллия рушится, когда на Мэджика начинается охота. Его бизнес, репутация, семья и жизнь оказываются под угрозой. Теперь у него есть лишь короткое время, чтобы выяснить, кто развязал против него войну, и опередить удар врага.

Создание сериала - дело рук известного режиссера и продюсера Сарика Андреасяна, хорошо знакомого отечественному зрителю по другим проектам.

Жизнь по вызову
Жизнь по вызову драма
2022, Россия
8.0
