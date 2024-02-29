Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько серий в сериале "Жестокий Стамбул"?

Сколько серий в сериале "Жестокий Стамбул"?

Олег Скрынько 29 февраля 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

"Жестокий Стамбул" — турецкий драматический телесериал, созданный Avşar Film. Сериал включает в себя два сезона и 39 эпизодов, который выходил в эфир с 1 апреля 2019 года по 22 июня 2020 года на телеканале Kanal D. Первые 25 эпизодов были сняты режиссером Джевдетом Мерджаном, а последующие эпизоды были созданы Гёкчен Уста и Шенолом Сёнмезом.

Сюжет сосредотачивается вокруг Сехер Йылмаз (Дениз Угур), гордой женщины из Анадолу, придерживающейся сильных принципов. Она живет со своими тремя детьми и свекровью, сталкиваясь с таинственными тайнами семьи Агаха Карачая (Фикрет Кушкан), богатого и влиятельного клана, проживающего на берегу Босфора.

Сериал исследует опасные тайны и сложные взаимоотношения между семьями, кажущимися снаружи полными роскоши и благосостояния, но скрывающими внутренние конфликты, амбиции и темные стороны жизни.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Жестокий Стамбул
Жестокий Стамбул драма
2019, Турция
7.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
На такой круиз работать пришлось минимум бы полгода: в Сети подсчитали, сколько выложил за путешествие Горбунков из «Бриллиантовой руки»
Уход любимых героев и другие причины, по которым 5-й сезон «Спасской» можно было и не снимать: мнение зрителей
Думаете, Терминатору еда ни к чему? А вот зачем Т-800 жует вафлю — и почему это не ошибка Джеймса Кэмерона
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
Грядущий триллер с Сидни Суини получил первый хвалебный отзыв — фильм лучше, чем книга, по которой он снят
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше