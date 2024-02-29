Сколько серий в сериале "Жестокий Стамбул"?

Наш ответ:

"Жестокий Стамбул" — турецкий драматический телесериал, созданный Avşar Film. Сериал включает в себя два сезона и 39 эпизодов, который выходил в эфир с 1 апреля 2019 года по 22 июня 2020 года на телеканале Kanal D. Первые 25 эпизодов были сняты режиссером Джевдетом Мерджаном, а последующие эпизоды были созданы Гёкчен Уста и Шенолом Сёнмезом.



Сюжет сосредотачивается вокруг Сехер Йылмаз (Дениз Угур), гордой женщины из Анадолу, придерживающейся сильных принципов. Она живет со своими тремя детьми и свекровью, сталкиваясь с таинственными тайнами семьи Агаха Карачая (Фикрет Кушкан), богатого и влиятельного клана, проживающего на берегу Босфора.



Сериал исследует опасные тайны и сложные взаимоотношения между семьями, кажущимися снаружи полными роскоши и благосостояния, но скрывающими внутренние конфликты, амбиции и темные стороны жизни.