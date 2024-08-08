Сколько серий в сериале "Женщина в озере"?

«Леди в озере» — новый масштабный сериал от AppleTV+, который стартовал на платформе 19 июля. Первый сезон состоит из семи эпизодов, а финал выйдет 23 августа. Главную роль в нашумевшей драме исполнила знаменитая актриса Натали Портман.
События разворачиваются в Балтиморе 1960-х годов. Нераскрытое убийство женщины, чье тело было найдено в городском озере, заставляет домохозяйку Мэдди Шварц пересмотреть свою жизнь и начать карьеру журналистки-расследователя. В своей новой роли она встречает Клео Шервуд — женщину, которая совмещает материнство, несколько работ и активизм в защиту прав чернокожего населения Балтимора.
