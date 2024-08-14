Сколько серий в сериале "Жена олигарха"?

Наш ответ:

"Жена олигарха" - популярная отечественная комедия, которая выходит в эфир телеканала СТС с 2021 года. На данный момент шоу включается в себя два сезона, состоящих из 34 эпизодов. Когда ждать продолжения на данный момент точно неизвестно, равно как и количество предстоящих серий.



Жизнь Альбины переворачивается с ног на голову в одно мгновение: её муж-олигарх, угрожая арестом, оставляет её и уносит все деньги. Теперь ей остаётся лишь двое детей и российская фабрика, находящаяся на грани краха. Альбине приходится забыть о роскошной жизни в лондонском особняке и вспомнить всё, чему её учили на бизнес-курсах. Однако начинать всё заново в провинциальном городке без денег и поддержки оказалось намного сложнее, чем она могла предположить.