Сколько серий в сериале «Здесь все свои»?

«Здесь все свои» — российский детективно-мелодраматический сериал, вышедший в 2024 году.
«Здесь все свои» состоит из одного сезона, который насчитывает 8 эпизодов по 50 минут каждый.
Действие разворачивается в дальневосточном поселке Черновка, который находитсясреди тайги. Однажды на лесопилке случается пожар, на месте обнаруживаются обгоревшие трупы. Расследовать дело берется прибывшая из районного центра сыщица Евгения Ракитина. Местные жители препятствуют следствию, желая замять дело. Однако Евгения уверена, что это не просто несчастный случай.
