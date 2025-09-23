Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько серий в сериале «Здесь все свои»?

Сколько серий в сериале «Здесь все свои»?

Олег Скрынько 23 сентября 2025 Дата обновления: 23 сентября 2025
Наш ответ:

«Здесь все свои» — российский детективно-мелодраматический сериал, вышедший в 2024 году.

Сколько серий включает сериал?

«Здесь все свои» состоит из одного сезона, который насчитывает 8 эпизодов по 50 минут каждый.

О чем сериал

Действие разворачивается в дальневосточном поселке Черновка, который находитсясреди тайги. Однажды на лесопилке случается пожар, на месте обнаруживаются обгоревшие трупы. Расследовать дело берется прибывшая из районного центра сыщица Евгения Ракитина. Местные жители препятствуют следствию, желая замять дело. Однако Евгения уверена, что это не просто несчастный случай.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Здесь все свои
Здесь все свои детектив, мелодрама
2025, Россия
0.0
