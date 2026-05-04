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Сколько серий в сериале "Заветы"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 4 мая 2026 Дата обновления ответа: 4 мая 2026

«Заветы» — сериал-антиутопия, который является сиквелом знаменитого шоу «Рассказ служанки».

Точное количество эпизодов

В сериале «Заветы» 10 серий, вышедших в рамках первого сезона. Публикуем подробный график их релиза:

  • Серия 1 — 8 апреля 2026
  • Серия 2 — 8 апреля 2026
  • Серия 3 — 8 апреля 2026
  • Серия 4 — 15 апреля 2026
  • Серия 5 — 22 апреля 2026
  • Серия 6 — 29 апреля 2026
  • Серия 7 — 6 мая 2026
  • Серия 8 — 13 мая 2026
  • Серия 9 — 20 мая 2026
  • Серия 10 — 27 мая 2026

О чем сериал:

Спустя пятнадцать лет после восстания бывшая территория США окончательно превратилась в тоталитарный Гилеад — ещё более изолированный и безжалостный. В элитной школе Тёти Лидии, где готовят дочерей военной и чиновничьей верхушки, воспитаннице Агнес Маккензи поручают помочь освоиться новой ученице. Дейзи приехала из Канады и видит местные порядки чужими глазами. Между девушками вспыхивает дружба, которая меняет всё: взгляд со стороны открывает Агнес глаза на жестокость и чудовищную несправедливость общества, в котором она выросла.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Заветы
Заветы драма, фантастика
2026, США
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