Сколько серий в сериале "Заветы"?

«Заветы» — сериал-антиутопия, который является сиквелом знаменитого шоу «Рассказ служанки».
В сериале «Заветы» 10 серий, вышедших в рамках первого сезона. Публикуем подробный график их релиза:
Спустя пятнадцать лет после восстания бывшая территория США окончательно превратилась в тоталитарный Гилеад — ещё более изолированный и безжалостный. В элитной школе Тёти Лидии, где готовят дочерей военной и чиновничьей верхушки, воспитаннице Агнес Маккензи поручают помочь освоиться новой ученице. Дейзи приехала из Канады и видит местные порядки чужими глазами. Между девушками вспыхивает дружба, которая меняет всё: взгляд со стороны открывает Агнес глаза на жестокость и чудовищную несправедливость общества, в котором она выросла.
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