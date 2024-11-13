Сколько серий в сериале "Защитная реакция"?

Меню
Олег Скрынько 13 ноября 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Защитная реакция» - детективный сериал производства телеканала ТВЦ, вышедший на экраны в 2024 году и сразу получивший особую популярность. В общей сложности были выпущены два эпизода, в рамках которых все сюжетные линии получили разрешение.

Молодая полицейская Виктория Мичкова берётся за рискованное расследование, чтобы защитить свою подругу Светлану, которую обвиняют в убийстве мужа-ресторатора Кирилла. Улики и мотив против неё — Кирилл поднимал на Свету руку, и её обнаружили на месте преступления без сознания, словно после борьбы. Однако Вика, уверенная в невиновности подруги, начинает собственное расследование. Кто на самом деле хотел смерти Кирилла и как убийца подставил Свету? Каждый новый ответ ставит ещё больше вопросов.

Защитная реакция
детектив
2024, Россия
0.0
