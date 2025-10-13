Сколько серий в сериале "Запутанная история Аманды Нокс"?

«Запутанная история Аманды Нокс» — детективный сериал, основанный на реальных событиях. Его релиз состоялся в 2025 году на стриминговой платформе Hulu.
Синопсис гласит:
Американская студентка Аманда Нокс приезжает на учёбу в Италию и селится в квартире с тремя соседками. Однажды, вернувшись домой, она обнаруживает, что входная дверь не заперта, а внутри виднеются следы крови.
В общей сложности зрители увидели 8 эпизодов. Вот подробный список с датами релиза:
20 августа — Amanda ("Аманда")
20 августа — Ci vediamo più tardi ("Увидимся позже")
27 августа — Хранитель Перуджи
3 сентября — Всё, что тебе нужно – это любовь
10 сентября — Мистер Никто
17 сентября — Colpevole ("Виновен")
24 сентября — Ты был там
1 октября — Libertá ("Свобода")
