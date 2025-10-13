«Грязные деньги»
Сколько серий в сериале "Запутанная история Аманды Нокс"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 13 октября 2025 Дата обновления ответа: 16 октября 2025

«Запутанная история Аманды Нокс» — детективный сериал, основанный на реальных событиях. Его релиз состоялся в 2025 году на стриминговой платформе Hulu.

Синопсис гласит:

Американская студентка Аманда Нокс приезжает на учёбу в Италию и селится в квартире с тремя соседками. Однажды, вернувшись домой, она обнаруживает, что входная дверь не заперта, а внутри виднеются следы крови.


Сколько серий в сериале «Запутанная история Аманды Нокс»

В общей сложности зрители увидели 8 эпизодов. Вот подробный список с датами релиза:

  • 20 августа — Amanda ("Аманда")

  • 20 августа — Ci vediamo più tardi ("Увидимся позже")

  • 27 августа — Хранитель Перуджи

  • 3 сентября — Всё, что тебе нужно – это любовь

  • 10 сентября — Мистер Никто

  • 17 сентября — Colpevole ("Виновен")

  • 24 сентября — Ты был там

  • 1 октября — Libertá ("Свобода")

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Запутанная история Аманды Нокс
Запутанная история Аманды Нокс драма, криминал, мини-сериал
2025, США
6.0
