Сколько серий в сериале «Запретный плод»?

«Запретный плод» — турецкий мелодраматический сериал, который выходил с 2018-го по 2023 год. В России шоу доступно для просмотра в таких онлайн-кинотеатрах, как «Иви», «24ТВ», и «Смотрешка». Проект насчитывает шесть сезонов. Общее число эпизодов — 177. Так, первый сезон включает 12 серий, второй — 35, третий — 27, четвертый — 36, пятый — тоже 36, шестой — 31.
По сюжету помешанный на работе владелец крупной авиакомпании Алихан Ташдемир нанимает в качестве своей новой секретарши Зейнеп Йылмаз. Алихан требует от девушки такой же профессиональной самоотверженности, какую проявляется сам. В дальнейшем Зейнеп оказывается вовлечена в сложные семейные дела Алихана, сопряженные с интригами и большими деньгами. Это становится для девушки серьезным испытанием.
Авторизация по e-mail