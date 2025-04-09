Сколько серий в сериале «Запретная любовь»?

Наш ответ:

«Запретная любовь» — турецкий мелодраматический сериал, выходивший в 2008–2010 годах. Проект состоит из двух сезонов. Первый включает 38 эпизодов, а второй — 41 эпизод. Общее количество серий — 79. При этом в России «Запретная любовь» вышла в формате одного сезона, который насчитывает 158 серий длительностью в районе 43 минуты каждая. Шоу можно посмотреть в онлайн-кинотеатре «Иви».



По сюжету, потеряв больше десяти лет назад жену, Аднан отошел от светской жизни и в уединении посвятил себя своим детям — сыну Бюленту и дочери Нихаль. Вместе с ними Аднан проживает в одном из крупнейших особняков в Стамбуле. Компанию им составляет няня и Бехлюль, племянник Аднана. Однако покою приходит конец, когда Аднан знакомится с юной Бихтер. Влюбившись, главный герой словно заново переживает молодость.