Сколько серий в сериале "Замуж по расчету"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 16 февраля 2026 Дата обновления ответа: 16 февраля 2026

«Замуж по расчету» — мелодраматический сериал телеканала «Домашний».

Точное количество серий

В сериале «Замуж по расчету» четыре серии. Все эпизоды мелодрамы вышли на экран 12 февраля 2026 года.

О чем сериал:

Они были полными противоположностями: Илья Савинов — школьный хулиган и заводила, Алена Никифорова — примерная отличница. Но это не помешало их странной дружбе: она помогала ему с уроками, а он, будучи главным местным авторитетом, защищал её от нападок своих же приятелей. Шли годы, и хулиган превратился в успешного бизнесмена, а отличница выбрала скромную стезю — стала учительницей русского и литературы. Обоим не везло в любви: Илью предала невеста, а семья Алены оказалась в сложной ситуации.

Выход нашелся неожиданный — фиктивный брак по расчету. Он решает все ее проблемы, она помогает ему спасти репутацию. Никаких чувств, только взаимная выгода. Однако их планы нарушают бывшая пассия Ильи и отвергнутый поклонник Алены, которые объявляют союзу войну. И это еще полбеды. Главная проблема в том, что, живя под одной крышей, бывшие одноклассники начинают понимать: сохранить дистанцию и не влюбиться друг в друга будет сложнее, чем они думали.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Замуж по расчету
Замуж по расчету мелодрама, драма
2026, Россия
0.0
