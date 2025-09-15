Сколько серий в сериале "Закрыть гештальт"?

«Закрыть гештальт» — российский сериал, который выходит в эфир с 2022 года.
Синопсис гласит:
После падения с двадцатого этажа менеджер автосалона Фёдор Ярцев чудом остаётся в живых и неожиданно получает странный дар — он начинает видеть призраков. С этого момента его жизнь превращается в череду встреч с самыми разными духами: от обиженной тёщи и строгого школьного физрука до бандита из лихих девяностых и интеллигентной старушки. Даже собственный отец Фёдора, пропавший в юности, является к нему с незавершёнными делами. Теперь Ярцеву предстоит стать посредником между живыми и мёртвыми, помогая душам обрести покой, параллельно налаживая отношения с отцом и закрывая внутренние раны, о которых он раньше даже не догадывался.
1 сезон (7 серий) — 2022 год
2 сезон (8 серий) — 2025 год
