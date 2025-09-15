Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько серий в сериале "Закрыть гештальт"?

Сколько серий в сериале "Закрыть гештальт"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 15 сентября 2025 Дата обновления ответа: 15 сентября 2025

«Закрыть гештальт» — российский сериал, который выходит в эфир с 2022 года.

Синопсис гласит:

После падения с двадцатого этажа менеджер автосалона Фёдор Ярцев чудом остаётся в живых и неожиданно получает странный дар — он начинает видеть призраков. С этого момента его жизнь превращается в череду встреч с самыми разными духами: от обиженной тёщи и строгого школьного физрука до бандита из лихих девяностых и интеллигентной старушки. Даже собственный отец Фёдора, пропавший в юности, является к нему с незавершёнными делами. Теперь Ярцеву предстоит стать посредником между живыми и мёртвыми, помогая душам обрести покой, параллельно налаживая отношения с отцом и закрывая внутренние раны, о которых он раньше даже не догадывался.

Сколько серий в сериале «Закрыть гештальт»


1 сезон (7 серий) — 2022 год

  • Серия 1 — 11 августа 2022
  • Серия 2 — 11 августа 2022
  • Серия 3 — 18 августа 2022
  • Серия 4 — 25 августа 2022
  • Серия 5 — 1 сентября 2022
  • Серия 6 — 8 сентября 2022
  • Серия 7 — 15 сентября 2022


2 сезон (8 серий) — 2025 год

  • Серия 1 — 29 сентября 2025
  • Серия 2 — 6 октября 2025
  • Серия 3 — 13 октября 2025
  • Серия 4 — 20 октября 2025
  • Серия 5 — 27 октября 2025
  • Серия 6 — 3 ноября 2025
  • Серия 7 — 10 ноября 2025
  • Серия 8 — 17 ноября 2025

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Закрыть гештальт
Закрыть гештальт комедия, фантастика
2022, Россия
5.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Не получается купить билет через приложение 1 комментарий
Когда выйдет 2 сезон сериала "Герои старшей школы"? 3 комментария
Когда выйдет второй сезон сериала «Киберкраш»? 81 комментарий
Для поклонников Стивена Кинга на HBO Max есть 3 идеальных сериала: атмосфера точно, как в книгах короля ужасов
Триквел «Крестного отца» тоже мог быть шедевром, если бы не ошибка в кастинге: фанаты винят в провале эту звезду
Ела семь раз в день и без хлеба: какой диеты придерживалась Хюррем, чтобы привлекать султана
Худших «Трех мушкетеров» сняли в России, лучших – далеко не в СССР: в топ-10 экранизаций Дюма есть даже дорама, но нет Боярского
Похоронила мужа, а вскоре и сына: судьбе роковой блондинки из «Бриллиантовой руки» не позавидуешь – цена славы оказалась слишком высока
«Муха укусила»: тест на знание цитат Мягкова - угадайте по одной фразе (в этот раз без «Иронии»)
«Совершенно новый проект»: Руперт Гринт готов снова сыграть Рона Уизли, но в Гриффиндоре его больше не ждите
Опять «триста тридцать пять»: всю «глубину глубин» этой шутки из фильма ДМБ понимают лишь знатоки российских законов – вы из таких?
Султан Сулейман никогда не любил Хюррем по настоящему: одна сцена в «Великолепном веке» подтверждает это раз и навсегда
Секрет под шляпой: почему Смоляков скрывает лысину, даже когда не снимается в «Мосгазе»
Ничего не планируйте на 27-29 ноября: стриминги подарят сразу 6 мощных премьер – от отечественного «Дандадана» до комедии с Мадяновым
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше