Сколько серий в сериале «Зацепка»?

«Зацепка» — российский детективно-мелодраматический сериал, премьера которого состоялась 28 февраля 2021 года. Первый и единственный сезон включает 50 эпизодов. Завершилось шоу в 2022 году. Сериал доступен для просмотра в онлайн-кинотеатре «Смотрешка».
Главной героиней выступает майор юстиции Вера Протасова, которая не только отличный работник с блестящим чутьем, но и очаровательная женщина. В силу определенных обстоятельств Вера вынуждена покинуть Москву и обосноваться в провинциальном городке. Там она берется за прежнюю работу в компании новых коллег, среди которых оперативники Игорь Кореев и Денис Абрикосов, криминалистка Алина Ломова и судмедэксперт Алексей Бережной. Вместе они расследуют разные преступления, а также налаживают личную жизнь.
