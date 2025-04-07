Меню
Сколько серий в сериале «Зацепка»?

Сколько серий в сериале «Зацепка»?

Олег Скрынько 7 апреля 2025 Дата обновления: 7 апреля 2025
Наш ответ:

«Зацепка» — российский детективно-мелодраматический сериал, премьера которого состоялась 28 февраля 2021 года. Первый и единственный сезон включает 50 эпизодов. Завершилось шоу в 2022 году. Сериал доступен для просмотра в онлайн-кинотеатре «Смотрешка».

Главной героиней выступает майор юстиции Вера Протасова, которая не только отличный работник с блестящим чутьем, но и очаровательная женщина. В силу определенных обстоятельств Вера вынуждена покинуть Москву и обосноваться в провинциальном городке. Там она берется за прежнюю работу в компании новых коллег, среди которых оперативники Игорь Кореев и Денис Абрикосов, криминалистка Алина Ломова и судмедэксперт Алексей Бережной. Вместе они расследуют разные преступления, а также налаживают личную жизнь.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Зацепка
Зацепка детектив
2022, Россия
0.0
