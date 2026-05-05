Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Робоняня» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько серий в сериале «Забытый остров»?

Сколько серий в сериале «Забытый остров»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 5 мая 2026 Дата обновления ответа: 5 мая 2026

Российский мини-сериал «Забытый остров» (2026), поставленный режиссером Владимиром Янковским, состоит из 4 серий. Премьера этой детективной мелодрамы состоялась 25 апреля 2026 года на телеканале ТВЦ.

О чем сериал

В центре сюжета — молодая социологи Екатерина Митина, которая, проводя перепись населения, оказывается на речном острове, где в древние времена находилось языческое капище, а позже — тюрьма. За два года до приезда Екатерины экоактивисты основали здесь общину, в которой главная героиня встречает со своим возлюбленным Михаилом, который также является отцом ее ребенка. Дело в том, что Михаил бесследно исчез семь лет назад. Вскоре на острове случается убийство. Расследует дело Наталья Степанькова, чей муж год назад погиб на этом самом злосчастном острове.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Забытый остров
Забытый остров мелодрама, детектив
2026, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 57 комментариев
В каком порядке смотреть киновсленную Marvel (КВМ) по хронологии? 18 комментариев
Так все таки сняли продолжение сериала Анна детектив 3 или нет? 3 комментария
Посыпаю банановую кожуру солью и радуюсь своей находке: сказочный лайфхак особенно выручает в июне
Не нужно солить воду в макаронах: шеф-повара в Италии за такое отбивают руки (только испортите любимую «Макфу»!)
Вот как чистили серебро хозяйки в СССР: средство копеечное, а результат отличный – теперь всегда так делаю
Включил «Трех богатырей», а в них нет правды о прошлом Алеши: отвечаем, где родился и умер былинный молодец
«Ликвидация», конечно, отличный сериал, но включите этот с Устюговым: рейтинг 8,3 — лучшая драма о белогвардейцах
«Крутой сериал, "Игра престолов" моего детства»: лучшая взрослая сказка из всех, что однажды показывали по ТВ
Жителям СССР Монро показали уже после «похорон»: 44 млн человек ломились в кинотеатры 2 года
«Бальзам на душу с оценкой в 8 баллов»: 23 года назад на Первом канале вышел самый уютный сериал о русской деревне
Человек вампиру — волк: отец Беллы в «Сумерках» скрыл страшную правду о прошлом дочки, и это частично подтвердила даже Стефани Майер
Paramount+ пора закрывать «Гангстерленд» после 2-го сезона: следом за Харди в позу встала Хелен Миррен
Море, море, тест бездонный: слабо угадать хотя бы 3/5 советских фильмов по летним кадрам
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше