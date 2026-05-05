Сколько серий в сериале «Забытый остров»?

Российский мини-сериал «Забытый остров» (2026), поставленный режиссером Владимиром Янковским, состоит из 4 серий. Премьера этой детективной мелодрамы состоялась 25 апреля 2026 года на телеканале ТВЦ.

В центре сюжета — молодая социологи Екатерина Митина, которая, проводя перепись населения, оказывается на речном острове, где в древние времена находилось языческое капище, а позже — тюрьма. За два года до приезда Екатерины экоактивисты основали здесь общину, в которой главная героиня встречает со своим возлюбленным Михаилом, который также является отцом ее ребенка. Дело в том, что Михаил бесследно исчез семь лет назад. Вскоре на острове случается убийство. Расследует дело Наталья Степанькова, чей муж год назад погиб на этом самом злосчастном острове.