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Сколько серий в сериале "Йеллоустоун: Маршалы"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 27 апреля 2026 Дата обновления ответа: 27 апреля 2026

«Йеллоустоун: Маршалы» — сериал, который является частью культовой телефраншизы «Йеллоустоун».

Точное количество эпизодов в первом сезоне

В сериале «Йеллоустоун: Маршалы» 13 серий, вышедших в рамках первого сезона. Однако их количество в будущем может увеличиться — шоу заранее продлили на второй сезон.

Публикуем подробный график выхода серий:

Вот список серий без названий эпизодов:

  • Серия 1 — 1 марта 2026
  • Серия 2 — 8 марта 2026
  • Серия 3 — 15 марта 2026
  • Серия 4 — 22 марта 2026
  • Серия 5 — 29 марта 2026
  • Серия 6 — 5 апреля 2026
  • Серия 7 — 12 апреля 2026
  • Серия 8 — 19 апреля 2026
  • Серия 9 — 26 апреля 2026
  • Серия 10 — 3 мая 2026
  • Серия 11 — 10 мая 2026
  • Серия 12 — 17 мая 2026
  • Серия 13 — 24 мая 2026

О чем сериал:

Кейс Даттон — бывший морской котик, который решает оставить жизнь на ранчо «Йеллоустоун» и пойти служить в федеральные маршалы. В Монтане он использует всё, что умеет: ковбойскую сноровку и военную выучку, чтобы ловить преступников. Но работа в правоохранительных органах даётся непросто — приходится постоянно балансировать между верностью семье, старыми связями и психологическим грузом, который тянет за собой каждое дело.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Йеллоустоун: Маршалы
Йеллоустоун: Маршалы драма, криминал, вестерн
2026, США
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