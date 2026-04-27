Сколько серий в сериале "Йеллоустоун: Маршалы"?

«Йеллоустоун: Маршалы» — сериал, который является частью культовой телефраншизы «Йеллоустоун».
В сериале «Йеллоустоун: Маршалы» 13 серий, вышедших в рамках первого сезона. Однако их количество в будущем может увеличиться — шоу заранее продлили на второй сезон.
Публикуем подробный график выхода серий:
Вот список серий без названий эпизодов:
Кейс Даттон — бывший морской котик, который решает оставить жизнь на ранчо «Йеллоустоун» и пойти служить в федеральные маршалы. В Монтане он использует всё, что умеет: ковбойскую сноровку и военную выучку, чтобы ловить преступников. Но работа в правоохранительных органах даётся непросто — приходится постоянно балансировать между верностью семье, старыми связями и психологическим грузом, который тянет за собой каждое дело.
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