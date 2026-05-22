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Сколько серий в сериале «Йеллоустоун: Маршалы»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 22 мая 2026 Дата обновления ответа: 22 мая 2026

В сериале «Йеллоустоун: Маршалы» всего 13 серий, объединенных в два сезона. Премьера шоу состоялась 1 марта 2026 года.

О чем сериал

Проект представляет собой спин-офф популярного многосерийного неовестерна «Йеллоустоун». В центре сюжета ответвления — Кейси Даттон, бывший «морской котик». Он решает покинуть ранчо Йеллоустоун и начать службу в рядах маршалов США. Его военное прошлое и ковбойские навыки оказываются необычайно полезны в бескрайних просторах Монтаны, где закон часто проверяется на прочность суровой реальностью. Каждая операция напоминает Кейси о цене службы, а психологическое давление лишь усиливает внутренний конфликт.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Йеллоустоун: Маршалы
Йеллоустоун: Маршалы драма, криминал, вестерн
2026, США
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