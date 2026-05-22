Сколько серий в сериале «Йеллоустоун: Маршалы»?

В сериале «Йеллоустоун: Маршалы» всего 13 серий, объединенных в два сезона. Премьера шоу состоялась 1 марта 2026 года.
Проект представляет собой спин-офф популярного многосерийного неовестерна «Йеллоустоун». В центре сюжета ответвления — Кейси Даттон, бывший «морской котик». Он решает покинуть ранчо Йеллоустоун и начать службу в рядах маршалов США. Его военное прошлое и ковбойские навыки оказываются необычайно полезны в бескрайних просторах Монтаны, где закон часто проверяется на прочность суровой реальностью. Каждая операция напоминает Кейси о цене службы, а психологическое давление лишь усиливает внутренний конфликт.
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