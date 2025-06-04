Сколько серий в сериале «Я ничего не помню»?

Наш ответ:

«Я ничего не помню» — российский сериал, в котором сочетаются триллер и детектив. Шоу стартовало 14 мая 2025 года в онлайн-кинотеатре PREMIER. Сезон включает десять эпизодов. Продолжительность каждого — в районе 26 минут.



Главным героем выступает парень по имени Максим, который при странных обстоятельствах получает удар по голове, из-за чего теряет память о событиях последних нескольких дней. При этом Макс не забыл свою возлюбленную Настю, но нигде не может ее найти. Пытаясь восстановить произошедшие на днях события, Макс выясняет, что девушка собиралась отправиться на ретрит. Протагонист намерен во что бы то ни стало разобраться в это запутанной и пугающей ситуации.