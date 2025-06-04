Меню
Сколько серий в сериале «Я ничего не помню»?

Сколько серий в сериале «Я ничего не помню»?

Олег Скрынько 4 июня 2025 Дата обновления: 4 июня 2025
Наш ответ:

«Я ничего не помню» — российский сериал, в котором сочетаются триллер и детектив. Шоу стартовало 14 мая 2025 года в онлайн-кинотеатре PREMIER. Сезон включает десять эпизодов. Продолжительность каждого — в районе 26 минут.

Главным героем выступает парень по имени Максим, который при странных обстоятельствах получает удар по голове, из-за чего теряет память о событиях последних нескольких дней. При этом Макс не забыл свою возлюбленную Настю, но нигде не может ее найти. Пытаясь восстановить произошедшие на днях события, Макс выясняет, что девушка собиралась отправиться на ретрит. Протагонист намерен во что бы то ни стало разобраться в это запутанной и пугающей ситуации.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Я ничего не помню
Я ничего не помню триллер
2025, Россия
0.0
