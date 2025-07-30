Сколько серий в сериале «Высокий сезон»?

«Высокий сезон» — российский сериал, в котором сочетаются драма, боевик и приключения. Премьера состоялась в онлайн-кинотеатрах Okko и START 11 июня 2025 года. Сезон состоит из восьми эпизодов продолжительностью по 55 минут каждый. Заключительная серия вышла 24 июля.
По сюжету молодая пара Миша и Аня отправляются на каникулы во Вьетнам. Перед отъездом Аня сталкивается со своим бывшим парнем Сахаром, который считался погибшим, и бесследно исчезает. Не сумев добиться помощи от местной полиции, Миша решает самостоятельно отыскать возлюбленную. Выясняется, что девушка утаила многое из своего прошлого. Помогает Мише капитан Народной Армии Вьетнама по имени Тао, которая вернулась в родные края, чтобы выяснить обстоятельства смерти своей сестры.
