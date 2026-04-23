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Сколько серий в сериале "Выход есть всегда"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 23 апреля 2026 Дата обновления ответа: 23 апреля 2026

«Выход есть всегда» — детективная мелодрама, выпущенная телеканалом «ТВ Центр». Рассказываем, сколько серий она содержит.

Точное количество серий

В сериале «Выход есть всегда» 2 серии. Оба эпизода вышли на канале ТВЦ 17 апреля 2026 года и уже доступны для просмотра.

О чем сериал:

После развода с Русланом Ирина остаётся одна с маленьким Кириллом — муж ушёл к другой женщине. Но бывший супруг не собирается смиряться с решением суда о месте жительства сына и полон решимости вернуть мальчика. Вскоре жизнь Ирины начинает напоминать триллер: происходят тревожные, необъяснимые события, которые могут представить её в глазах окружающих как неблагополучную мать и повлиять на исход дела. Кто-то словно целенаправленно рушит её репутацию и душевное равновесие. Понимая, что в одиночку не справиться, героиня обращается за помощью к адвокату Никите. Вместе они начинают собственное расследование, и вскоре Никита становится для неё не просто защитником в суде, а настоящей опорой. Поначалу Ирина не сомневается: за всеми бедами стоит Руслан. Однако ход событий заставляет её усомниться в очевидном. Всё оказывается сложнее, чем казалось, и правда может быть гораздо страшнее мести бывшего мужа.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Выход есть всегда
Выход есть всегда детектив, мелодрама
2026, Россия
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