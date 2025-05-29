Меню
Сколько серий в сериале «Вторая семья»?

Сколько серий в сериале «Вторая семья»?

Олег Скрынько 29 мая 2025 Дата обновления: 29 мая 2025
Наш ответ:

«Вторая семья» — российская многосерийная детективная драма, премьера которой состоялась 25 мая 2025 года. Сериал доступен для просмотра в онлайн-кинотеатрах «Кинопоиск», «Иви» и «Смотрешка». Сезон состоит из 12 эпизодов. Продолжительность каждого составляет 51 минуту.

По сюжету Ольга Крапивина 14 лет назад стала жертвой маньяка, проведя в его плену больше шести месяцев, а затем родила от насильника сына, который не знает, кто его отец. Все это обернулось для Ольги психической травмой, которая вылилась в интимофобию. Другими словами, она готова вступать в половые связи, но не может быть в близких отношениях с мужчинами. Отвергнутый Ольгой ухажер, также являющийся ее начальником, отправляет главную героиню в ссылку в ее родные края, где промышляет банда налетчиков. Ольга твердо намерена раскрыть это дело.

