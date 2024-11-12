Сколько серий в сериале "Встреча на встречке"?

«Встреча на встречке» — новый мини-сериал, который захватил внимание зрителей с момента премьеры 1 ноября. Первый и единственный сезон состоит из двух насыщенных эпизодов по 44 минуты, оставив зрителей в ожидании ответов.
Сюжет закручивается вокруг Анастасии, которая выживает после страшной аварии, но теряет память. Самое загадочное — вместо утраченных воспоминаний в её сознании возникают фрагменты прошлого погибшей в аварии Марины. Поправившись, Настя пытается предупредить мужа Марины о грозящей их сыну опасности. Однако её слова никто не воспринимает всерьез. Овдовевший Владимир считает её сумасшедшей, а собственный муж Насти начинает ревновать её из-за общения с чужим мужчиной.
