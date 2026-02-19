Сколько серий в сериале "Встать на ноги"?

«Встать на ноги» — инклюзивная комедия стриминга Okko, которая стала одной из главных новинок зимы 2026 года в России.

Количество серий первого сезона «Встать на ноги»

В сериале «Встать на ноги» запланировано восемь серий. Публикуем подобный график их выхода:

1 серия — 5 февраля 2026

2 серия — 5 февраля 2026

3 серия — 12 февраля 2026

4 серия — 19 февраля 2026

5 серия — 26 февраля 2026

6 серия — 5 марта 2026

7 серия — 12 марта 2026

8 серия — 19 марта 2026

О чем сериал: