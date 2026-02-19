Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Убойные каникулы» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько серий в сериале "Встать на ноги"?

Сколько серий в сериале "Встать на ноги"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 19 февраля 2026 Дата обновления ответа: 19 февраля 2026

«Встать на ноги» — инклюзивная комедия стриминга Okko, которая стала одной из главных новинок зимы 2026 года в России.

Количество серий первого сезона «Встать на ноги»

В сериале «Встать на ноги» запланировано восемь серий. Публикуем подобный график их выхода:

  • 1 серия — 5 февраля 2026
  • 2 серия — 5 февраля 2026
  • 3 серия — 12 февраля 2026
  • 4 серия — 19 февраля 2026
  • 5 серия — 26 февраля 2026
  • 6 серия — 5 марта 2026
  • 7 серия — 12 марта 2026
  • 8 серия — 19 марта 2026

О чем сериал:

Старый, он же просто Старый, отсидел двадцать лет. Честно. Взял на себя чужую вину, потому что друг детства Рахим слезно просил, обещал золотые горы. Теперь Рахим — большой человек, бизнесмен, а о Старом и думать забыл. План по освобождению был прост как пять копеек: прийти, забрать свою долю и укатить на море, дышать воздухом свободы.

Но реальность — девушка суровая. Сразу дала по тормозам. Рахим кормит завтраками, тянет резину, а в довесок к свободе прилагается неожиданный бонус — взрослая дочь Оля, о существовании которой Старый и не подозревал. Она на коляске, с острым языком и характером, способным перешибить бетонную стену. И живут они теперь, считай, под одной крышей.

Старый, как умеет, пытается быть папой: лезет с помощью, душит заботой, делает всё «по понятиям» — так, как учили на зоне. Но Оле это как серпом по одному месту. Ей не нужен отец, который вдруг свалился на голову. Она хочет, чтобы он провалил туда, откуда пришел. И за всем этим семейным цирком наблюдает симпатичная, но строгая участковая, которая явно держит руку на пульсе (и на кобуре).

Вопрос в том, сможет ли бывший зэк, привыкший решать вопросы кулаками и авторитетом, найти подход к собственной дочери, которая видит в нем лишь чужого человека?

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Встать на ноги
Встать на ноги драма, комедия
2026, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
В каком порядке смотреть киновсленную Marvel (КВМ) по хронологии? 13 комментариев
добрый день любимая передача!подскажите пожалуйста как попасть к Вам на передачу в качестве зрителя 1 комментарий
Как попасть зрителем на шоу «Песни от всей души»? 13 комментариев
Этот фэнтези-фильм может стать первой достойной заменой «Властелину колец»: только от Nintendo
На этих 2 книгах режиссеры годами ставили «крест»: но все же их экранизировали — пусть и не без минусов
Совсем другой Брагин: что ждать от новинки 2026 года «Боги Кнорозова» – сюжет заманчивый и интересный
В мини-сериале о войне молодой Колесников снялся со своим отцом: в нулевые от него плевались, теперь хвалят почти как «Первый отдел»
Только фанаты рыбалки, охоты и водки пройдут этот тест безошибочно: помните ли вы «Национальные особенности»
Не чета крестьянке Хюррем: правда ли в гареме Сулеймана была «родственница» Ивана Васильевича
«Как ее только Юра терпит»: сцены с Верой из «Первого отдела 5» зрители с трудом досматривают
Бросил жену ради Джулии Робертс, а вернувшись домой развелся: драматическая судьба звезды «Лесника»
Для нас почти ругательство: «Фиксиков» за границей перевели пикантно, имена некоторых героев детям лучше не слышать
Этот криминальный сериал с оценкой 8.3 россияне считают культовым: не «Невский» или «Первый отдел» – они не попали даже в топ-5
Царь Салтан, да не тот: 3 отечественных экранизации сказок Пушкина, за которые действительно не стыдно
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше