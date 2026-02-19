Сколько серий в сериале "Встать на ноги"?

«Встать на ноги» — инклюзивная комедия стриминга Okko, которая стала одной из главных новинок зимы 2026 года в России.
В сериале «Встать на ноги» запланировано восемь серий. Публикуем подобный график их выхода:
Старый, он же просто Старый, отсидел двадцать лет. Честно. Взял на себя чужую вину, потому что друг детства Рахим слезно просил, обещал золотые горы. Теперь Рахим — большой человек, бизнесмен, а о Старом и думать забыл. План по освобождению был прост как пять копеек: прийти, забрать свою долю и укатить на море, дышать воздухом свободы.
Но реальность — девушка суровая. Сразу дала по тормозам. Рахим кормит завтраками, тянет резину, а в довесок к свободе прилагается неожиданный бонус — взрослая дочь Оля, о существовании которой Старый и не подозревал. Она на коляске, с острым языком и характером, способным перешибить бетонную стену. И живут они теперь, считай, под одной крышей.
Старый, как умеет, пытается быть папой: лезет с помощью, душит заботой, делает всё «по понятиям» — так, как учили на зоне. Но Оле это как серпом по одному месту. Ей не нужен отец, который вдруг свалился на голову. Она хочет, чтобы он провалил туда, откуда пришел. И за всем этим семейным цирком наблюдает симпатичная, но строгая участковая, которая явно держит руку на пульсе (и на кобуре).
Вопрос в том, сможет ли бывший зэк, привыкший решать вопросы кулаками и авторитетом, найти подход к собственной дочери, которая видит в нем лишь чужого человека?
