Сколько серий в сериале «Вскрытие покажет»?

«Вскрытие покажет» — украинский криминально-детективный сериал, включающий два сезона. Первый вышел в 2019 году, а второй стал доступен в 2021 году. В первом сезоне 32 эпизода, тогда как второй насчитывает 28 эпизода. Продолжительность каждой серии — 45 минут.



Повествует сериал о деятельности криминального бюро, которое занимается расследованием убийств, самоубийств и несчастных случаев. Главными героями выступают опытный оперативник Олег Гончар и судмедэксперт Инга Вилкас. Изначально они не очень ладят, но им удается создать эффективный профессиональный тандем. Параллельно с работой каждый из них без особого успеха пытается наладить личную жизнь. Олег заводит бесперспективный роман со Светланой, а Инга сторонится отношений, поскольку уже дважды была замужем. Со временем деловые отношения Олега и Инги перерастают в нечто большее.