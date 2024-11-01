Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько серий в сериале "Все совпадения неслучайны"?

Сколько серий в сериале "Все совпадения неслучайны"?

Олег Скрынько 1 ноября 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

"Все совпадения неслучайны" — мини-сериал Альфонсо Куарона, покоривший публику на Венецианском кинофестивале 2024 года и продолжающий набирать популярность на AppleTV+. В этом напряжённом драматическом проекте запланировано 7 эпизодов.

Сюжет закручен вокруг Кэтрин Рейвенскрофт, известной журналистки, которая достигла карьерных высот и живет в роскоши. Однако её жизнь резко меняется, когда она получает загадочную посылку — книгу под названием «Совершенный незнакомец». С ужасом Кэтрин осознаёт, что в романе рассказывается о героине, удивительно напоминающей её саму, а история представляет собой пугающе точный пересказ её прошлого. Неизвестный автор знает её тёмные тайны, которые могут разрушить её жизнь и навредить отношениям с мужем Робертом.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Во 2 сезоне «Стражника» заменили главную звезду и прогадали: зрители отказываются от просмотра новинки на НТВ
Уход любимых героев и другие причины, по которым 5-й сезон «Спасской» можно было и не снимать: мнение зрителей
Netflix сделал ставку на историю пивной империи — и не прогадал: у сериала «Дом Гиннесса» уже рейтинг 80 %
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
Грядущий триллер с Сидни Суини получил первый хвалебный отзыв — фильм лучше, чем книга, по которой он снят
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше