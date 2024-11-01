Сколько серий в сериале "Все совпадения неслучайны"?

Наш ответ:

"Все совпадения неслучайны" — мини-сериал Альфонсо Куарона, покоривший публику на Венецианском кинофестивале 2024 года и продолжающий набирать популярность на AppleTV+. В этом напряжённом драматическом проекте запланировано 7 эпизодов.



Сюжет закручен вокруг Кэтрин Рейвенскрофт, известной журналистки, которая достигла карьерных высот и живет в роскоши. Однако её жизнь резко меняется, когда она получает загадочную посылку — книгу под названием «Совершенный незнакомец». С ужасом Кэтрин осознаёт, что в романе рассказывается о героине, удивительно напоминающей её саму, а история представляет собой пугающе точный пересказ её прошлого. Неизвестный автор знает её тёмные тайны, которые могут разрушить её жизнь и навредить отношениям с мужем Робертом.