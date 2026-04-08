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Сколько серий в сериале "Время Счастливых"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 8 апреля 2026 Дата обновления ответа: 8 апреля 2026

«Время Счастливых» — драма, вышедшая на стриминговой платформе Okko в 2026 году.

Точное количество эпизодов

В сериале "Время Счастливых" 8 серий, вышедших в рамках первого сезона. Публикуем подробный график их релиза:

  • Серия 1 — 5 марта 2026
  • Серия 2 — 5 марта 2026
  • Серия 3 — 12 марта 2026
  • Серия 4 — 19 марта 2026
  • Серия 5 — 26 марта 2026
  • Серия 6 — 2 апреля 2026
  • Серия 7 — 9 апреля 2026
  • Серия 8 — 16 апреля 2026

О чем сериал:

Накануне распада СССР у Марины и Ивана Счастливых рождается тройня, и семья наконец получает отдельную квартиру №13. Но оптимизм 1980-х сменяется лихими 1990-ми: перспективный учёный Иван становится репетитором и домохозяином, а Марина кормит семью торговлей на рынке. В 2012 году Ивану предстоит заново построить карьеру, а главное — вернуть любовь жены, которую разрушили быт, обиды и боль от потери одного из детей. Тень на их отношения по-прежнему бросает и загадочная смерть соседки Раисы — бывшей любовницы Ивана. Спустя 13 лет дочь Раисы намерена докопаться до правды.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Время Счастливых
Время Счастливых драма, комедия
2026, Россия
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