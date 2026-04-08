Сколько серий в сериале "Время Счастливых"?

«Время Счастливых» — драма, вышедшая на стриминговой платформе Okko в 2026 году.
В сериале "Время Счастливых" 8 серий, вышедших в рамках первого сезона. Публикуем подробный график их релиза:
Накануне распада СССР у Марины и Ивана Счастливых рождается тройня, и семья наконец получает отдельную квартиру №13. Но оптимизм 1980-х сменяется лихими 1990-ми: перспективный учёный Иван становится репетитором и домохозяином, а Марина кормит семью торговлей на рынке. В 2012 году Ивану предстоит заново построить карьеру, а главное — вернуть любовь жены, которую разрушили быт, обиды и боль от потери одного из детей. Тень на их отношения по-прежнему бросает и загадочная смерть соседки Раисы — бывшей любовницы Ивана. Спустя 13 лет дочь Раисы намерена докопаться до правды.
Авторизация по e-mail