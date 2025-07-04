Сколько серий в сериале «Возрожденная»?

«Возрожденная» — китайский сериал, в котором сочетаются мелодрама, детектив, триллер и драма. Сезон состоит из 23 эпизодов продолжительностью в районе 43 минут каждый. Смотреть шоу можно в онлайн-кинотеатрах «Кинопоиск» и «Иви».
Действие разворачивается в 2007 году. По сюжету 16-летняя Цяо Цинъюй вместе с семьей вынуждена перебраться в Хуанчжоу из провинциального городка после таинственной гибели сестры. Главная героиня стремится выяснить, что же произошло на самом деле. При помощи одноклассника Мин Шэна она начинает собственное расследовании и приходят к шокирующим открытиям.
