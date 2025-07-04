Меню
Ваши билеты в личном кабинете
Сколько серий в сериале «Возрожденная»?

Олег Скрынько 4 июля 2025 Дата обновления: 4 июля 2025
Наш ответ:

«Возрожденная» — китайский сериал, в котором сочетаются мелодрама, детектив, триллер и драма. Сезон состоит из 23 эпизодов продолжительностью в районе 43 минут каждый. Смотреть шоу можно в онлайн-кинотеатрах «Кинопоиск» и «Иви».

Действие разворачивается в 2007 году. По сюжету 16-летняя Цяо Цинъюй вместе с семьей вынуждена перебраться в Хуанчжоу из провинциального городка после таинственной гибели сестры. Главная героиня стремится выяснить, что же произошло на самом деле. При помощи одноклассника Мин Шэна она начинает собственное расследовании и приходят к шокирующим открытиям.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Возрожденная
Возрожденная драма, мелодрама
2025, Китай
0.0
